Sabato al via Moncalvo in Danza

Con Moncalvo in Danza 2019, al via nel fine settimana, la piccola città monferrina si trasforma nel fulcro della nobile arte grazie ad attività formative che coinvolgeranno danzatori provenienti da tutta Italia e con un cartellone di cinque spettacoli al Teatro Comunale di piazza Garibaldi.

Gli spettacoli

I primi quattro spettacoli sono a ingresso libero fino a esaurimento posti. Sabato 22 giugno alle ore 21.30 ci sarà “Fame da Musical”: le “emozioni pure” di musical tratti dalla storia vera di dodici artisti. A presentare lo spettacolo è l’Associazione Culturale New Style Project Team con le coreografie di Lino Villa, Giada Mozzali e Nicholas Versolatto per una durata di 55 minuti.

La rappresentazione si incentra sulla storia di dieci elementi con diverse caratteristiche e che praticano diversi stili di danza che si incontrano all'angolo di una strada e, dopo varie vicissitudini, creano un gruppo unito che vuole esprimere, attraverso il Canto e la Danza, emozioni e messaggi sociali importanti. Domenica 23 giugno (ore 21.30) tocca, nel secondo appuntamento del cartellone, al Trio Schau con “Novecento”. La serata (60 minuti) è dedicata a grandi pagine musicali del secolo scorso, dal repertorio classico, con autori quali Claude Debussy, Heitor Villa Lobos, Astor Piazzolla e Mario Castelnuovo - Tedesco, alla musica da film, con le grandi colonne sonore di Nino Rota ed Ennio Morricone. Il Trio Schau è composto da Pier Filippo Barbano al flauto, Edoardo Lega al clarinetto e clarinetto basso e Tommaso Lega alla chitarra.

Giovedì 27 giugno spazio a “Showreel – Young Choreographer’s stage” a cura di Associazione Moncalvo Eventi e venerdì 28 giugno all’esibizione di danza di carattere, National e folk “Happy east” con l’Associazione Happy Dance di Irina Pana e le coreografie di Alessandra Romano.

Sabato 29 giugno gran finale con il “Gran Galà Moncalvo in Danza 2019” che vedrà protagonisti sul palcoscenico del teatro moncalvese “l’eleganza e il virtuosismo”. In scena un viaggio straordinario attraverso le emozioni, l'arte e la poesia della Danza con i passi immortali, frutto dello studio di tecniche perfette ed eccelse, che saranno occasione irripetibile per vivere il sublime incanto della danza classica e contemporanea. La serata avverrà con la direzione artistica di Francesco Gammino e vedrà ospiti d'onore l'ètoile Carla Fracci e il regista Beppe Menegatti.

L’ingresso alla serata conclusiva è di €12 (€ 6 per il ridotto per bambini fino a 8 anni).

“Il cartellone è di grande rilievo per la nostra piccola città, per la nostra provincia e regione – commenta il direttore dell’evento Massimiliano Vacchina - e regala al territorio quella visibilità e notorietà artistica culturale che esso stesso merita”.

Le attività formative

Sabato 22 giugno sarà anche il giorno di avvio del Summer Camp di Moncalvo in Danza 2019 nel quale numerosi workshop di vari livelli e discipline consentiranno a danzatori provenienti da tutto il mondo di affinare la propria arte coreutica presso gli spazi della scuola internazionale “Orsolina28” di Moncalvo. Qui le attività formative di “Moncalvo in Danza” si protrarranno sino a domenica 30 giugno.

Tanti i workshop, tanti i danzatori di diverso livello ed età e tanti i docenti di fama internazionale che affolleranno i nove giorni di intensa formazione: per la sbarra a terra interverranno Pasquale Tafuri e Anastasia Pesare, per la danza classica (accompagnata al pianoforte) saranno in azione Frédéric Olivieri, Giorgio Madia, Kat Wildish, Marlon Dino, Oliviero Bifulco, Irina Pana, Ludmill Çakalli, Rosanna Filipponi, Francesca Siega, Luca Cesa e per la danza moderna e contemporanea le attività formative saranno affidate a Kledi Kadiu, Tim Podesta, Alessio Di Stefano, Francesco Gammino, Fabrizio Prolli, Gentian Doda, Martina Ronchetti, Barbara Gatto, Luciano Di Natale, Alessio Vanzini, Christian Carubelli.

Per i programmi completi del Summer Camp, degli spettacoli e per ulteriori informazioni inerenti le attività di Moncalvo in Danza 2019 si veda www.moncalvoindanza.it.