A Calliano la Sagra dell'Agnolotto d'Asino

È tutto pronto a Calliano (AT) per la trentanovesima edizione della rinomata Sagra dell’Agnolotto d’Asino. Ideata e organizzata dalla Pro Loco e dal Comune in collaborazione con l'Unione di Comuni “Comunità Collinare Monferrato Valle Versa”, la kermesse si svolgerà nel cortile della Pro Loco in via Roma, venerdì 28 e sabato 29 giugno a cenae domenica 30 giugno a pranzo dalle 12.15 e a cena.

Ai partecipanti è proposta l’opportunità di vivere un’esperienza gastronomica all’insegna della tradizione e della tipicità. Protagonista della rassegna culinaria è quindi l’agnolotto d’asino, preparato con amore dai volontari della Pro Loco.

Durante la Sagra dell’Agnolotto d’Asino, che si terrà anche in caso di maltempo, oltre agli agnolotti saranno disponibili anche stufato d’asino, i salamini d’asino e altri piatti tipici del territorio.

La manifestazione sarà allietata da un ricco programma musicale. Nel cortile della Pro loco durante le tre serate, dalle 21, si esibiranno gruppi di liscio. Venerdì 28 giugno si esibirà Luigi Gallia con la sua orchestra. Sabato 29 giugno suonerà Polidoro Group.

Domenica 30 giugno sarà infine la volta di Bruno Mauro & La Band. Il pranzo di domenica sarà accompagnato in sottofondo dalla musica di un dj.

Sabato, infine, in piazza Marconi, con inizio alle 21.45, è in programma una serata latino americano con Salsa Dura, scuola di ballo di Asti.

Durante la manifestazione sarà presente (ogni sera dalle ore 20) il banco di beneficenza gestito a favore del locale asilo. Presso il salone Don Luigi Venesia (ex Chiesa dell’Annunziata) sarà inoltre possibile visitare, in orario serale dalle 19 alle 23, la mostra di quadri dell'artista Gianni Alba.

“La Sagra dell’Agnolotto d’Asino – attesta il sindaco Paolo Belluardo – è una nuova opportunità di visita del paese dopo il grandissimo successo riscosso ai primi di giugno dalla manifestazione “Tra Piazze e Cortili”. Come amministrazione sosteniamo quindi con convinzione tutte le occasioni di promozione di Calliano”.

“La Sagra – conferma Claudio Coggiola, presidente della Pro Loco – propone piatti con prodotti locali, che rappresentano le nostre tipicità. Inoltre è frutto del lavoro dello staff callianese che si occupa di tutti i passaggi, dalla realizzazione del ripieno alla preparazione e al servizio. In questo caso, la qualità dei cibi è davvero strettamente legata alla loro origine”.