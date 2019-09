Notte rosa in musica all'Enoteca

CASALE - Sarà la musica d'autore la protagonista - oltre al vino - della Notte Rosa all'Enoteca Regionale del Monferrato. Sabato 7 settembre alle 22 si terrà la presentazione di "Suoni e..." di Silvia Belfiore.

Un appuntamento da non perdere: l'anteprima della presentazione del cofanetto “Suoni e... Federico Gozzelino” integrale dell'opera pianistica (Verso l'Arte Edizioni, Roma) di cui la celebre musicista alessandrina - già molto nota a Casale per i concerti dedicati a nuovi autori - o allo stesso Gozzelino (casalese doc, vercellese di nascita) - offriranno un commento e il firma-copie dei 100 brani inclusi, in un'autentica summa di arte pianista e musica contemporanea, grazie all'anziano compositore in, stile neoromantico.

Alla presentazione, oltre a Silvia Belfiore e Federico Gozzellino interverranno gli autori dei saggi (nel libro accluso al cofanetto) Gianfranco Nissola (critico musicale e consulente artistico per concerti jazze classici) e Guido Michelone (poeta, romanziere e tra i maggiori musicologi europei).