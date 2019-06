La Familiare, Nuova Boccia e San Candido per il tricolore

Sei quadrette al via, quattro ancora in corsa per i campionati italiani di B sui campi della Familiare. La società del capoluogo al via con tre formazioni, ma solo una supera la poule di qualificazione, quella che vanta ben sei titoli italiani vinti dai componenti, l'acquese Giuseppe Ressia, l'alessandrino Marco Ferraris, Roberto Borsari e Giorgio Pasquin.

Avanti anche la Nuova Boccia, con Giuseppe Della Piazza, Domenico Mometto, Marco Torta e Franco Fossati, e due di San Candido, la squadra con Gianni Cocito, Paolo e Sergio Guaschino e Giovanni Mezzano e quella con Corrado Canazza, Renato Cerrano, Marco Giunipero e Carletto Mazzucco.

Causa pioggia le partite dei sedicesimi si giocheranno in alcuni bocciodromi della città e della provincia, con inizio alle 20.45: San Candido dei due Guaschino a La Familiare contro la Niellese, alla Nuova Boccia un derby, tra i padroni di casa e San Candido di Mazzucco, mentre La Familiare giocherà contro Fossone.