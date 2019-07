Premiati in Comune i giovani del Pierce14

CASALE MONFERRATO - In seguito alla vittoria nella Youth Champions League tenutasi in Belgio, è stato premiato oggi dal sindaco Federico Riboldi in Comune a Casale il Pierce 14 Subbuteo Club.

I giovani atleti del sodalizio casalese sono ai vertici continentali dello sport del cosiddetto calcio in punta di dita. "La vostra affermazione porta grande prestigio alla città, oltre a rappresentare un ricordo indelebile che vi rimarrà per tutta la vita" ha spiegato Riboldi prima di consegnare una targa ricordo al presidente Pierceleste Zambello e una medaglia a tutti i ragazzi.

"Lavoriamo con giovani casalesi e monferrini che portano la maglia nerostellata in tutt'Europa" ha affermato con orgoglio Zambello.