Europei U20: Valentini luci e ombre. Italia ko

La beffa arriva sulla sirena per la Nazionale Under 20 agli Europei di Tel Aviv. Nella prima sfida ad eliminazione diretta la squadra del playmaker casalese Fabio Valentini perde contro la Turchia (80-82) con una conclusione dall’arco di Bitin. Una partita che l’Italia di coach Andrea Capobianco, dopo il black out del secondo quarto, aveva in mano. Dopo il +13 nel terzo periodo, l’Italia era ancora avanti (72-64) e 5’ dalla fine.

Ma gli Azzurri hanno subito la rimonta della Turchia fino alla sconfitta finale. Valentini protagonista di una serata a corrente alternata fatta di 4 assist in 12’ ma anche di un negativo 0/5 dal campo. Fuori dal tabellone principale, l’Italia giocherà oggi, 18 luglio, il quarto 9°/16° posto contro la Slovenia. Tutte le gare dell'Europeo Under 20 maschile sono in diretta Facebook su Italbasket e sul canale YouTube Fiba.

TURCHIA-ITALIA 82-80

(22-27, 43-39, 56-67)

Italia: Stefanini 15, Palumbo 5, Pajola 14, Caruso 13, Valentini 2, Ebeling 11, Miaschi 5, Morgillo, Sarto 13, Poser 2. N.e.: Serpilli, Zampini. All. Capobianco