A Viverone il Water Festival, organizzazione monferrina

VIVERONE - È tutto pronto per il Water Festival Viverone, quinta edizione della manifestazione sportiva che dopo sei anni dall’ultimo Gran Premio torna tra le sponde del lago biellese con la Manifestazione Sportiva di Motonautica Internazionale organizzata dalla scuderia di Casale Monferrato “Rainbow Team Association asd” dell’ex pilota e ora presidente Fabrizio Bocca, campione mondiale di Motonautica F1H20 nel 1992, in collaborazione con il Comune di Viverone, la Regione Piemonte, U.I.M. (Union International Motonautique) e FIM (Federazione Italiana Motonautica).

Per questo, per l’occasione, l’organizzazione ha pensato di celebrarne il ritorno non solo con lo sport, che sarà protagonista indiscusso del weekend del 7 e 8 settembre, ma anche con manifestazioni culturali e folkloristiche che permetteranno a turisti amanti della motonautica, e non solo, di godersi due giorni di relax immersi tra la tipica enogastronomia piemontese e le tradizioni del luogo.

Lo sport, tuttavia, sarà il vero protagonista di Viverone. Dopo gli allenamenti del settore giovanile della Federazione Italiana Motonautica – Trofeo CONInazionale di Piemonte e Lombardia svoltisi gli scorsi 3 e 4 agosto, ora gli stessi giovani talenti torneranno a gareggiare proprio nel weekend di Campionato il 7 e 8 settembre in occasione del V Gran Premio di Motonautica di Viverone. Insieme al Campionato Italiano di Formula Junior Elite, si disputerà anche la Finale del Campionato Mondiale di F4 e a cornice dell’evento, si terrà il Raduno Internazionale di Barche Storiche da corsa.

Il Rainbow Team

Rainbow Team Association asd è un’associazione sportiva dilettantistica con sede a Casale Monferrato (AL). Diventata una delle principali scuderie al mondo, non soltanto nella classe Formula 1, ma anche nelle categorie motoristiche di Formula 2, Formula 4 e Aquabike, Rainbow Team ha addestrato e portato al successo giovani piloti di tutto il mondo. Al momento i driver che gareggeranno anche nelle gare di Viverone sono i talenti del settore giovanile Oleg Bocca, che ha appena conquistato il primo gradino del podio nell’incontro del 23 luglio a Stresa, e Ettore Bo che gareggeranno la gara del Campionato di Formula JuniorElite.

Il programma del weekend

Sabato 7 settembre

9.15 – 10.00 Prove Libere F4

10.00 – 10.30 Prove Libere F. Junior Elite Gruppo A

10.30 – 12.00 Prove cronometrate F4-Q1, Q2, Q3

12.00 – 12.30 Prove Libere F. Junior Elite Gruppo B

13.00 – 14.00 Esibizione Modellini Navali

14.15 – 15.00 Prove cronometrate F. Junior Elite Gruppo B

15.30 – 16.30 Campionato Mondiale F4 Gara 1

16.30 – 17.15 Prove cronometrate F Junior Elite Gruppo A

17.15 – 17.45 Esibizione Barche Storiche

17.45 Esibizione Modellini Navali

Domenica 8 settembre

9.15 – 10.00 Prove Libere F4

10.00 – 10.30 Gara 1 F Junior Elite Gruppo A

10.30 – 12.00 Prove cronometrate F4-Q1, Q2, Q3

12.30 – 13.00 Gara 1 F. Junior Elite Gruppo B

13.15 – 14.15 Esibizione Modellini Navali

14.30 – 15.00 Esibizione Barche Storiche

15.00 – 15.30 Gara 2 F. Junior Elite Gruppo B

15.30 – 16.30 Campionato Mondiale F4 Gara 2

16.30 – 17.00 Gara 2 F. Junior Elite Gruppo A

17.00 – 17.45 Esibizione Modellini Navali

17.45 Premiazione