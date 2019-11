Casale - Tortona: è conto alla rovescia

Conto alla rovescia per il derby della provincia. Alle ore 18, al ‘PalaFerraris’ di Casale Monferrato,si alza la palla a due. La partita che sarà preceduta da un minuto di silenzio in ricordo dei tre vigili del fuoco morti a Quargnento. Sarà presente una delegazione del comando provinciale dei vigili del fuoco di Alessandria.

Per la parte sportiva, squadre annunciate quasi al completo. Lo è la Novipiù, che arriva alla sfida da capolista e ha appena completato la seduta di tiro. Recuperato Alessandro Piazza che in settimana si era fermato per problemi alla schiena. Prevendita molto vivace per un palazzetto che si annuncia caloroso e gremito.

Rifinituraanche per la Bertram al PalaCamagna di Tortona. Presente anche Kenny Gaines, rientrato ieri dagli Usa, che sarà regolarmente in campo. In campo anche gli acciaccati Matteo Formenti (ex per la prima volta contro la Junior dove ha giocato per sette stagioni). Solo prim dell'inizio la decisione sull'utilizzo di Rino De Laurentiis, mentre Riccardo Tavernelli non ce la fa. La squadra, dopo il pranzo libero, partirà alle 15.45 da Tortona per raggiungere Casale Monferrato. I Leoni saranno seguiti da circa trecento sostenitori.

La partita è stata dedicata dalla Junior al restauro della chiesa di Santa Caterina per sensibilizzare la raccolta di fondi finalizzata al recupero della struttura. Lo sponsor rossoblù Zerbinati organizza nel dopo partita (nell’adiacente tensostruttura) il tradizionale “terzo tempo” con buffet offerto a tutti i tifosi.

Direzione arbitrale affidata a Tirozzi, Terranova e Calella.