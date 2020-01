Il derby della provincia è bianconero

Il derby della provincia si colora di bianconero, 74-70. Un derby vibrante. Splendido per emozioni. Jamarr Sanders, l’ultimo arrivato, lo consegna alla Bertram con una prova totale (13 punti, 10 assist e 7 rimbalzi) e i canestri decisivi. Per Tortona un nuovo inizio, per Casale una bocciatura che non intacca la stagione ma suona come un campanello d’allarme.

La partita. Subito in formazione i due nuovi arrivati Sanders e Severini. Ramondino preferisce Tavernelli a Mascolo in regia e compone quello che è il nuovo quintetto titolare bianconero. Restano out Formenti, De Laurentiis e Pullazi. Sul fronte Casale tutto confermato in avvio per Mattia Ferrari che non ha, come previsto l’infortunato Piazza. Gara di coreografie tra le curve in un palaOltrepò sold out.

Bravo Valentini nei primi possessi a mettere in moto l’attacco di Casale. Ma poi il playmaker è ingenuo e commette due falli che lo portano alla panchina. Tortona colpisce da fuori con Grazulis. Primo break sull’asse Sanders-Severini. Prima canestro di Sanders e poi contropiede dopo palla rubata e assist per Severini che appoggia a canestro.

La frazione gira sul perfetto equilibrio (9-9). L’equilibrio dura ancora tre minuti. fino al 14-13 Tortona. Nell’ultimo 1’40” fiammata della Bertram con un 10-1 che crea la prima separazione. Casale sbatte contro la difesa di casa e sulla transizione le triple di Grazulis (già a quota 10 punti) e Cepic portano al 24-14 del 10’ .

Nel secondo quarto la gara cambia. Casale trova nuove soluzioni offensive mettendo in ritmo i suoi due Usa e trovando dalla panchina un buon apporto di Cesana al posto del deludente Tomasini. Tortona vorrebbe aumentare il gap, ma eccede nel tiro da tre con percentuali non eccelse. Così la Novipiù pian piano rosicchia il gap della Bertram e arriva ad un possesso di distanza (34-31). Un fallo di Tavernelli sulla tripla di Roberts porta l’americano della Novipiù in lunetta per trasformare tre tiri e portare a contatto Casale all’intervallo (39-38).

Primo possesso Casale della ripresa e tripla in transizione di Roberts, che riporta avanti Casale (39-41). Da qui in poi di nuovo equilibrio. La frazione gira sul 47-46. Si fa apprezzare un Martini intraprendente. Ferrari sembra alla ricerca del quintetto giusto. L’equilibrio non si spezza. Al terzo mini intervallo Tortona avanti di un possesso sul 56-53.

Denegri si iscrive alla partita in avvio di quarta frazione. Martinoni segna un bel canestro da sotto e Novipiù prova a riprendere l’inerzia della gara. Valentini commette il quarto fallo e deve uscire. Tortona esce dal momento di difficoltà guidata da Sanders: assist per Severini e tripla del nuovo vantaggio 70-69. Si arriva incollati, in un finale emozionante. Le triple di Sims da una parte e di Severini dall’altra giocano con il ferro ed escono. L’ultimo possesso Tortona finisce nelle mani di Sanders che sfrutta il missmatch con Martinoni, penetra, sbaglia, ma riprende e appoggia in fondo alla retina 72-69 a 17” dalla sirena. Dopo il time out Ferrari disegna per Roberts. Sanders commette fallo e lo manda in lunetta. Roberts sbaglia il primo e segna il secondo (72-70). Sulla rimessa Casale tarda a fare fallo e manda in lunetta Sanders a 9” dalla sirena. Le mani della guardia non tremano e il 2/2 vale il 74-70. Time out Casale con 9” da giocare. Rimessa in attacco dei rossoblù. la tripla del possibile -1 di Roberts esce dal ferro. Il rimbalzo è di Sanders. Tortona esulta. Casale si lecca le ferite.

Bertram-Novipiù 74-70

(24-14, 39-38, 56-53)

Bertram Derthona: Tavernelli 7, Sanders 13, Mascolo 6, Čepić 4, Gražulis 20, Severini 13, Martini 9, Casella 2, Seck. Ne: Valle, Festinese, Buffo. All. Ramondino

Novipiù Casale: F. Valentini 13, Martinoni 12, Sims 14, Roberts 16, Cesana 4, Tomasini 7, Denegri 2, Camara 2. Ne: Cappelletti, Battistini , Da Campo, Piazza. All. Ferrari