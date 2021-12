Il disagio dei pendolari: «Sveglia dalle 5 per andare a scuola a Casale»

CASALE - Sono le parole di Camilla Lombardi (rappresentante d’istituto al Balbo) con le compagne Elisa Rigo, Benedetta Poli e Chiara Zaccaro, tutte dell’Alessandrino ma studentesse a Casale, a spiegare come, da oggi, i disagi per i pendolari in viaggio lungo la tratta Alessandria - Casale - Chivasso siano aumentati.

A causa dei nuovi orari sono un’ottantina gli studenti del capoluogo di provincia costretti ogni giorno a svegliarsi alle 5 per rincasare solo verso le 15. Ogni giorno. «È una variazione che abbiamo scoperto per caso» dice Camilla. La modifica, che riguarda solo i convogli più frequentati dai lavoratori e dagli studenti, potrebbe durare a lungo e della vicenda ha iniziato a interessarsi, già da ieri, anche il mondo della politica locale.