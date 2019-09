Al Leardi si impegnano per il clima

CASALE - C'erano anche numerosi alunni del triennio dell'Istituto Superiore Leardi di Casale agli scioperi per il clima di Alessandria e Torino venerdì scorso. La partecipazione alle manifestazioni da parte degli studenti, supportata dal ministro dell'istruzione Fioravanti, ha visto la presenza di circa 150 ragazzi da Casale solo per quanto riguarda l'evento del Capoluogo.

Per tutta la settimana gli studenti del primo e del secondo anno del Leardi sono stati coinvolti in importanti momenti di riflessione e in attività pratiche di sensibilizzazione. Venerdì 27 settembre si è tenuto un momento formativo, il dibattito organizzato dalla professoressa Maria Cristina Portinaro e moderato da Leonardo Deambrogio, Giacomo Giarola e Ylenia De Gaspari, studenti della 3aA Amministrazione, Finanza e Marketing. Tematica centrale sono state le microplastiche nel suolo e nell’acqua: si è discusso del loro impatto ambientale e delle strategie che è possibile mettere in atto per tentare di invertire un processo che appare sempre più irreversibile.