Gli studenti del Leardi al Salone dello Studente

TORINO - Giovedì scorso, accompagnati dalle professoresse Rossana Benedetto, Liliana Osta e Paola Perotto, gli studenti delle classi quinte dell’Istituto Superiore “Leardi”, come da tradizione, hanno visitato il “Salone dello studente” a Torino.

Organizzato al Pala Alpitour, l’evento di orientamento post-diploma è stato un momento prezioso per gli alunni dell’ultimo anno di scuola superiore, perché ha permesso loro di reperire informazioni sulle varie offerte formative delle università italiane e straniere presenti, nonché delle molte accademie e istituti aderenti all’iniziativa.

Non solo stand e punti d’informazione: gli studenti hanno avuto modo di confrontarsi con orientatori e con esperti di settori in crescita e in costante ricerca di figure professionali: interessante è stato l’incontro sulla figura dell’esperto contabile, mansione del settore economico che si occupa tra l’altro della tenuta della contabilità degli enti e dell’assistenza fiscale.

Il “Salone dello Studente” di Torino inaugura una serie di iniziative specifiche, organizzate dall’Istituto, per supportare i propri studenti nella scelta del loro percorso di studi e di lavoro al termine della scuola superiore.