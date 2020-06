Il Castello di Casale riparte dal 6 giugno

CASALE - Il Castello di Casale riparte dall’inaugurazione del progetto "Jas – Just Another Stage, La via dell’infinito". Un percorso espositivo pensato e allestito per la “Giornata Mondiale della Donna”, ma che l’emergenza Covid ha stoppato ancor prima di partire.

Ad accogliere la mostra saranno le sale al secondo piano del Castello a partire dalle ore 10 di sabato 6 giugno. Per garantire la piena sicurezza dei visitatori, gli accessi saranno contingentati ed è consigliata la prenotazione, che potrà essere effettuata alla pagina dedicata del sito del Comune oppure telefonicamente ai numeri 0142 444329 - 330.

Jas resterà aperta fino al 28 giungo con i seguenti orari: sabato e domenica dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19. Per accedere alle sale sarà obbligatorio indossare la mascherina.

La curatrice della mostra Paola Casulli, proporrà a partire da oggi 2 giugno, fino a venerdì 5 giugno, delle brevi interviste a tutte le artiste di Jas. L’appuntamento sarà alle ore 15, quando sulla pagina dedicata saranno caricati quattro video al giorno.

Jas è un viaggio che si percorrerà con la fotografia, la scultura e due istallazioni attraverso le sette età della vita di una donna: concepimento/nascita, infanzia, giovinezza, maturità, vecchiaia, morte e, la settima stanza, nominata Another/Altra, la rinascita, cioè il giardino segreto in cui ogni donna custodisce le energie necessarie come la forza, la determinazione e il coraggio per rinnovarsi sempre e comunque.

La mostra vedrà l’esposizione delle fotografie di Alle Bonicalzi, Marina Caccia, Paola Casulli, Anne Conway, Donatella D'Angelo, Cecilia Gioria, Petra Probst, Isabella Sommati, Marina Tomasi; le sculture di Anna Galli, Silvana Marra, Florine Offergelt, Mariagrazia Degrandi e le installazioni di Elena Caterina Doria, Cate Maggia. Il progetto grafico di Jas è di Elena Caterina Doria.

Un arricchimento alla mostra sarà dato dal contributo prezioso del fotografo Enrico Minasso che presenta il suo lavoro Il femminile di uguale.

La mostra, inoltre, prevede anche un percorso fotografico nel torrione est, ad opera del duo fotografico Light Lens, relativamente al quale, per gli interessati, è disponibile un approfondimento.